ТиТО Бизнес-форум НАШЕ ДЕЛО - МАГАЗИН

  ЖУРНАЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАГАЗИНОВ, ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ, HORECA, ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И СКЛАДСКИХ ХОЗЯЙСТВ 18+
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VI Ежегодный бизнес-форум НАШЕ ДЕЛО - МАГАЗИН 2013

ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

4 июня 2013 года Компания EVENT MAKE и Портал «ТиТО – Торговые технологии» приглашают к участию владельцев и руководителей розничных магазинов и сетей Н.Новгорода, Нижегородской области и ПФО!Подробнее>>>

Ока-Волга

НОВОСТИ

11-11-2011НБД-Банк включен Банком России в список банков-поручителей  (2 комментария)
НБД-Банк вошел в список банков, отвечающих требованиям Банка России, предъявляемым к поручителям по кредитам Банка России. Всего в список входит 61 российский банк, причем из них единственный нижегородский – НБД-Банк. Подробнее>>>

Количество просмотров: 8787
09-11-2011Точки продажи пива частично ликвидируют  (3 комментария)
Введение в России запрета на использование пластиковой упаковки для пива будет означать ликвидацию почти 60 тысяч точек его продаж, принадлежащих малому бизнесу. Подробнее>>>

Количество просмотров: 9064
09-11-2011Subway опередил McDonald’s в России
Общее число российских ресторанов Subway после очередных открытий достигло 286 Подробнее>>>

Количество просмотров: 9751
09-11-2011Visa и MasterCard помирятся с ритейлерами за $4 млрд
Руководители крупнейших мировых платежных сетей Visa и MasterCard оценивают возможные потери от судебного спора с коалицией американских аптек и супермаркетов в 4 млрд долларов. Подробнее>>>

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21-10-2011Воровать в магазинах стали чаще на 6,6%  (1 комментарий)
Магазинные кражи, воровство товаров сотрудниками, а также организованные налеты стоили мировой ритейл-индустрии 119 млрд долларов в год (с июня 2010 года по июнь 2011 года). По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 6,6%, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Центра исследований в области ритейла. Подробнее>>>

Количество просмотров: 9455
21-10-2011Мобильные ритейлеры переходят с товаров на услуги  (1 комментарий)
«Евросеть» рассказала об основных трендах на рынке мобильного ритейла. Продажи смартфонов растут, спрос на обычные телефоны и медиаплееры падает, Android и Bada отбивают долю у слабеющей Symbian, а ритейлеры получают все больше доходов от платежей и других услуг. Подробнее>>>

Количество просмотров: 9330
30-09-2011Coca-Cola инвестирует в Россию больше $3 млрд  (1 комментарий)
Coca-Cola, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, инвестирует в Россию более $3 млрд в ближайшие пять лет, начиная с 2012 года, сказал глава компании Мухтар Кент в интервью телевиденью Reuters Insider. Подробнее>>>

Количество просмотров: 10010
30-09-2011Алексей Богачев получил 17 помещений «Мира»  (1 комментарий)
Банкир и совладелец сети «Магнит» Алексей Богачев приобретет 17 помещений обанкротившегося ритейлера «Мир» вне аукциона с 20-процентным дисконтом к стартовой стоимости — за 2,3 млрд руб. Повторные торги по продаже этого имущества так и не состоялись в пятницу: потенциальные покупатели, включая Х5 Retail Group, сочли цену завышенной. Подробнее>>>

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26-09-2011Таможенный союз запретит стеклотару!  (1 комментарий)
В России, Белоруссии и Казахстане запретят повторное использование стеклотары для алкоголя и детского питания Подробнее>>>

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26-09-2011Основатель «Вестера» создает общероссийский закупочный союз  (1 комментарий)
Один из владельцев калининградского ритейлера «Вестер» Олег Болычев создал управляющую компанию Сетевая торговая компания (СТК), в состав которой вошли семь ритейлеров, включая детище самого бизнесмена. Подробнее>>>

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26-09-2011Торговые сети исчерпали возможности роста
Аналитики по торговой недвижимости в один голос говорят о том, что в продуктовом ритейле завершается фаза бурного агрессивного роста. Подробнее>>>

Количество просмотров: 10698
21-09-2011«Ашан» и «Атак» первыми ответят по закону о торговле  (2 комментария)
Ритейлеры не могут навязывать поставщикам типовые договоры, а также устанавливать премии за вхождение на рынок, решил Арбитражный суд Москвы. Его позиция наглядно демонстрирует тенденцию споров по закону о торговле: новейшая судебная практика складывается не в пользу ритейлеров, говорят юристы. Подробнее>>>

Количество просмотров: 10601
21-09-2011М. Видео редизайнирует гипермаркеты  (1 комментарий)
5 сентября в Москве открылся первый гипермаркет «М.Видео», оформленный по новому стандарту. К разработке нового концепта компания привлекла британское агентство CampbellRigg, которое разрабатывало проекты для таких компаний, как Tesco, Curry's, Metro, Wal-Mart и российской сети «Виктория». Подробнее>>>

Количество просмотров: 10232
21-09-2011В Подмосковье построят десять «Глобусов»  (1 комментарий)
Десять продовольственных гипермаркетов ООО «Гиперглобус» появится на территории Московской области с 2011 по 2017 годы. Подробнее>>>

Количество просмотров: 9971
21-09-2011Макдональдс меняет имидж
«Макдональдс» добавляет в интерьеры плазменные телевизоры и камины. В продолжение обновления своих ресторанов в США «Макдональдс» добавляет плазменные телевизоры, диваны и камины во все свои торговые точки в Канаде. Подробнее>>>

Количество просмотров: 9949
21-09-2011Carrefour попробует вернуться в Россию через Арабские Эмираты
Французская розничная сеть Carrefour может во второй раз попытаться выйти на российский рынок. Подробнее>>>

Количество просмотров: 9788
17-08-2011Отель «Москва» в Нижегородской области построят в ближайшее время  (2 комментария)
Гостиница «Москва» в Балахне Нижегородской области начнет строиться, как только найдут инвестора. Подробнее>>>

Количество просмотров: 10170
17-08-2011Сеть «Обувь России» расширяется в Поволжье  (1 комментарий)
До конца 2012 г. компания «Обувь России» расширит сеть магазинов «Вестфалика» в Приволжском федеральном округе в 2,5 раза. Как сообщили в компании, за ближайшие полтора года ритейлер планирует открыть более 25 торговых точек. Инвестиции в развитие составят более 130 млн руб. Подробнее>>>

Количество просмотров: 10151
17-08-2011Российских оптик все еще недостаточно
Оптический рынок России заполнен лишь на 60-75% расчетной емкости. По данным Минздрава, в России 40 миллионов «очкариков», около миллиона детей уже рождается с плохим зрением. А к 15 годам их количество увеличивается в три раза. Однако российский рынок по стандартам потребления оптики все еще значительно отстает от западного рынка. Подробнее>>>

Количество просмотров: 10321
16-08-2011Н. Новгород занял II место в рейтинге городов с дешевыми социальными продуктами
Рабочая группа по агропромышленному комплексу (АПК) и продовольственным рынкам Общественной палаты РФ провела мониторинг цен на продукты социальной значимости в сетевых магазинах городов России за май-июль 2011 года. Подробнее>>>

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