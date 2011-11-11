VI Ежегодный бизнес-форум НАШЕ ДЕЛО - МАГАЗИН 2013 ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НОВОСТИ

: НБД-Банк включен Банком России в список банков-поручителей (

НБД-Банк вошел в список банков, отвечающих требованиям Банка России, предъявляемым к поручителям по кредитам Банка России. Всего в список входит 61 российский банк, причем из них единственный нижегородский – НБД-Банк.



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: Точки продажи пива частично ликвидируют (

Введение в России запрета на использование пластиковой упаковки для пива будет означать ликвидацию почти 60 тысяч точек его продаж, принадлежащих малому бизнесу.



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: Subway опередил McDonald’s в России

Общее число российских ресторанов Subway после очередных открытий достигло 286



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: Visa и MasterCard помирятся с ритейлерами за $4 млрд

Руководители крупнейших мировых платежных сетей Visa и MasterCard оценивают возможные потери от судебного спора с коалицией американских аптек и супермаркетов в 4 млрд долларов.



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: Воровать в магазинах стали чаще на 6,6% (

Магазинные кражи, воровство товаров сотрудниками, а также организованные налеты стоили мировой ритейл-индустрии 119 млрд долларов в год (с июня 2010 года по июнь 2011 года). По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 6,6%, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Центра исследований в области ритейла.



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: Мобильные ритейлеры переходят с товаров на услуги (

«Евросеть» рассказала об основных трендах на рынке мобильного ритейла. Продажи смартфонов растут, спрос на обычные телефоны и медиаплееры падает, Android и Bada отбивают долю у слабеющей Symbian, а ритейлеры получают все больше доходов от платежей и других услуг.



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: Coca-Cola инвестирует в Россию больше $3 млрд (

Coca-Cola, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, инвестирует в Россию более $3 млрд в ближайшие пять лет, начиная с 2012 года, сказал глава компании Мухтар Кент в интервью телевиденью Reuters Insider.



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: Алексей Богачев получил 17 помещений «Мира» (

Банкир и совладелец сети «Магнит» Алексей Богачев приобретет 17 помещений обанкротившегося ритейлера «Мир» вне аукциона с 20-процентным дисконтом к стартовой стоимости — за 2,3 млрд руб. Повторные торги по продаже этого имущества так и не состоялись в пятницу: потенциальные покупатели, включая Х5 Retail Group, сочли цену завышенной.



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: Таможенный союз запретит стеклотару! (

В России, Белоруссии и Казахстане запретят повторное использование стеклотары для алкоголя и детского питания



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: Основатель «Вестера» создает общероссийский закупочный союз (

Один из владельцев калининградского ритейлера «Вестер» Олег Болычев создал управляющую компанию Сетевая торговая компания (СТК), в состав которой вошли семь ритейлеров, включая детище самого бизнесмена.



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: Торговые сети исчерпали возможности роста

Аналитики по торговой недвижимости в один голос говорят о том, что в продуктовом ритейле завершается фаза бурного агрессивного роста.



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: «Ашан» и «Атак» первыми ответят по закону о торговле (

Ритейлеры не могут навязывать поставщикам типовые договоры, а также устанавливать премии за вхождение на рынок, решил Арбитражный суд Москвы. Его позиция наглядно демонстрирует тенденцию споров по закону о торговле: новейшая судебная практика складывается не в пользу ритейлеров, говорят юристы.



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: М. Видео редизайнирует гипермаркеты (

5 сентября в Москве открылся первый гипермаркет «М.Видео», оформленный по новому стандарту. К разработке нового концепта компания привлекла британское агентство CampbellRigg, которое разрабатывало проекты для таких компаний, как Tesco, Curry's, Metro, Wal-Mart и российской сети «Виктория».



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: В Подмосковье построят десять «Глобусов» (

Десять продовольственных гипермаркетов ООО «Гиперглобус» появится на территории Московской области с 2011 по 2017 годы.



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: Макдональдс меняет имидж

«Макдональдс» добавляет в интерьеры плазменные телевизоры и камины. В продолжение обновления своих ресторанов в США «Макдональдс» добавляет плазменные телевизоры, диваны и камины во все свои торговые точки в Канаде.



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: Carrefour попробует вернуться в Россию через Арабские Эмираты

Французская розничная сеть Carrefour может во второй раз попытаться выйти на российский рынок.



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: Отель «Москва» в Нижегородской области построят в ближайшее время (

Гостиница «Москва» в Балахне Нижегородской области начнет строиться, как только найдут инвестора.



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: Сеть «Обувь России» расширяется в Поволжье (

До конца 2012 г. компания «Обувь России» расширит сеть магазинов «Вестфалика» в Приволжском федеральном округе в 2,5 раза. Как сообщили в компании, за ближайшие полтора года ритейлер планирует открыть более 25 торговых точек. Инвестиции в развитие составят более 130 млн руб.



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: Российских оптик все еще недостаточно

Оптический рынок России заполнен лишь на 60-75% расчетной емкости. По данным Минздрава, в России 40 миллионов «очкариков», около миллиона детей уже рождается с плохим зрением. А к 15 годам их количество увеличивается в три раза. Однако российский рынок по стандартам потребления оптики все еще значительно отстает от западного рынка.



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